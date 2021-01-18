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Бекхэм прокомментировал назначение Невилла на пост главного тренера «Интер Майами»

21:56
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Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Дэвид Бекхэм высказался о назначении на пост главного тренера «Интер Майами» Фила Невилла. Бекхэм является совладельцем клуба из МЛС.

«Я знаю его качества, скромность, лояльность и честность. Каждый, кто с ним играл или работал, знает, что он лидер по натуре. Считаю, что пришло время привлечь его к работе в нашем клубе», — цитирует Бекхэма пресс-служба «Интер Майами».

Сегодня специалист покинул женскую сборную Англии, которую возглавлял с 2018 года. Позже он был назначен на пост главного тренера.

Кроме того, спортивным директором «Интера Майами» сегодня был назначен Крис Хендерсон.

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