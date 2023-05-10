«Барселона», «Ливерпуль» и «ПСЖ» претендуют на Бруно Гимарайнса из «Ньюкасла»

Полузащитник «Ньюкасла» Бруно Гимарайнс может покинуть команду, сообщает AS.

По информации источника, на 25-летнего бразильца претендуют «Барселона», «Ливерпуль» и «ПСЖ», но английский клуб хотел бы сохранить полузащитника.

Гимарайнс выступает за «Ньюкасл» с января 2022 года. В текущем сезоне он сыграл в 36 матчах за команду во всех турнирах, забил 4 мяча и отдал 5 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 60 миллионов евро.