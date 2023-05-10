«Барселона», «Ливерпуль» и «ПСЖ» претендуют на Бруно Гимарайнса из «Ньюкасла»
Полузащитник «Ньюкасла» Бруно Гимарайнс может покинуть команду, сообщает AS.
По информации источника, на 25-летнего бразильца претендуют «Барселона», «Ливерпуль» и «ПСЖ», но английский клуб хотел бы сохранить полузащитника.
Гимарайнс выступает за «Ньюкасл» с января 2022 года. В текущем сезоне он сыграл в 36 матчах за команду во всех турнирах, забил 4 мяча и отдал 5 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 60 миллионов евро.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ман. Сити
|34
|26
|4
|4
|89-31
|82
|
2
|Арсенал
|35
|25
|6
|4
|83-39
|81
|
3
|Ньюкасл
|34
|18
|11
|5
|61-29
|65
|
4
|МЮ
|34
|19
|6
|9
|49-41
|63
|
5
|Ливерпуль
|35
|18
|8
|9
|67-42
|62
|
6
|Тоттенхэм
|35
|17
|6
|12
|64-57
|57
|
7
|Брайтон
|33
|16
|7
|10
|63-45
|55
|
8
|Астон Вилла
|35
|16
|6
|13
|46-43
|54
|
9
|Брентфорд
|35
|12
|14
|9
|52-45
|50
|
10
|Фулхэм
|35
|14
|6
|15
|50-49
|48
|
11
|Челси
|34
|11
|9
|14
|34-39
|42
|
12
|Кр. Пэлас
|35
|10
|10
|15
|35-46
|40
|
13
|Вулверхэмптон
|35
|11
|7
|17
|30-50
|40
|
14
|Борнмут
|35
|11
|6
|18
|37-67
|39
|
15
|Вест Хэм
|35
|10
|7
|18
|38-50
|37
|
16
|Лестер
|35
|8
|6
|21
|49-64
|30
|
17
|Лидс
|35
|7
|9
|19
|44-69
|30
|
18
|Нот. Форест
|35
|8
|9
|18
|34-65
|33
|
19
|Эвертон
|35
|7
|11
|17
|32-53
|32
|
20
|Саутгемптон
|35
|6
|6
|23
|31-64
|24
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
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8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|13.05
|14:30
|
Лидс – Ньюкасл
|- : -
|13.05
|17:00
|
Астон Вилла – Тоттенхэм
|- : -
|13.05
|17:00
|
Брентфорд – Вест Хэм
|- : -
|13.05
|17:00
|
Челси – Нот. Форест
|- : -
|13.05
|17:00
|
Кр. Пэлас – Борнмут
|- : -
|13.05
|17:00
|
МЮ – Вулверхэмптон
|- : -
|13.05
|17:00
|
Саутгемптон – Фулхэм
|- : -
|14.05
|16:00
|
Эвертон – Ман. Сити
|- : -
|14.05
|18:30
|
Арсенал – Брайтон
|- : -
|15.05
|22:00
|
Лестер – Ливерпуль
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|35
|
|
Гарри Кейн
Тоттенхэм Хотспур
|26
|
|
Айван Тони
Брентфорд
|20
|П
|
|
Кевин Де Брейне
Манчестер Сити
|16
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|11
|
|
Леандро Троссар
Брайтон, Арсенал
|10
|И
|К
|Ж
|
|
Каземиру
Манчестер Юнайтед
|24
|2
|6
|
|
Нелсон Семеду
Вулверхэмптон Уондерерс
|33
|1
|10
|
|
Абдулай Дукуре
Эвертон
|22
|1
|6
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