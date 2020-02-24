«Барселона» и «Интер» будут бороться за Обамеянга летом

«Барселона» и «Интер» подготовили предложения по нападающему «Арсенала» Пьеру-Эмерику Обамеянгу, сообщает Goal.com.

По информации источника, 30-летний габонец может покинуть Лондон в связи с тем, что его контракт с «канонирами» действует до лета 2021 года и вряд ли будет продлен. Издание пишет, что клуб продаст игрока для того, чтобы получить хотя бы какую-то прибыль, не позволяя форварду покинуть команду в качестве свободного агента через год.

В сезоне-2019/20 Обамеянг забил 19 голов и отдал 1 результативную передачу в 30 матчах за «Арсенал». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость габонца в 70 миллионов евро. По информации СМИ, игрок мог покинуть «Арсенал» еще в зимнее трансферное окно, но клуб не согласился отпускать нападающего.