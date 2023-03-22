Балогун собирается обсудить свое будущее с руководством «Арсенала» в конце сезона

Нападающий «Арсенала» Фоларин Балогун, выступающий за «Реймс» на правах аренды, планирует обсудить свое будущее с руководством лондонского клуба летом.

«Нам с руководством нужно обсудить мое будущее, но решать не одному мне. Клуб донесет свою позицию, после чего мы, я уверен, придем к соглашению. Мне приятно, что Артета следит за мной и знает, что происходит», — приводит Sky Sports слова Балогуна.

В сезоне-2022/23 Балогун забил 18 голов и сделал 2 результативные передачи в 29 матчах за «Реймс». После окончания сезона 21-летний англичанин вернется в «Арсенал».