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Защитник «Арсенала» Габриэл дал отпор грабителям с бейсбольной битой

07:18
Габриэл. Фото Instagram
Габриэл. Фото Instagram
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Издание Daily Mail опубликовало подробности инцидента, произошедшего с защитником «Арсенала» Габриэлем в августе этого года. 23-летний бразилец отбился от грабителей, которые требовали отдать им ключи от автомобиля, часы и мобильный телефон.

По информации источника, Габриэл возвращался с другом из ночного клуба, когда произошло нападение. У одного из грабителей в качестве оружия была бейсбольная бита. Однако это не испугало игрока, который вступил в потасовку и нападавшие убежали.

Суд не нашел связи между нападением и профессиональной деятельностью Габриэла.

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Евгений Козинов все материалы автора

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