Защитник «Арсенала» Габриэл дал отпор грабителям с бейсбольной битой

Издание Daily Mail опубликовало подробности инцидента, произошедшего с защитником «Арсенала» Габриэлем в августе этого года. 23-летний бразилец отбился от грабителей, которые требовали отдать им ключи от автомобиля, часы и мобильный телефон.

По информации источника, Габриэл возвращался с другом из ночного клуба, когда произошло нападение. У одного из грабителей в качестве оружия была бейсбольная бита. Однако это не испугало игрока, который вступил в потасовку и нападавшие убежали.

Суд не нашел связи между нападением и профессиональной деятельностью Габриэла.