«Атлетико» хочет арендовать Торрейру

Полузащитник «Арсенала» Лукас Торрейра может перейти в «Атлетико». Руководство мадридского клуба хочет на год арендовать хавбека «канониров» с правом дальнейшего выкупа, сообщает в Twitter журналист Фабрицио Романо.

Сам 24-летний уругваец намерен покинуть стан «Арсенала» и уйти в другую команду.

Торрейра перешел в «Арсенал» в июле 2018 года из «Сампдории» за 28,65 миллиона евро. В минувшем сезоне он отыграл 39 матчей, забил один гол и отдал два ассиста. Его контракт с «канонирами» истекает в конце июня 2023-го.

Портал Transfermarkt оценивает игрока в 30 миллионов евро.