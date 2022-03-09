«Астон Вилла» примет окончательное решение по Коутинью в мае

«Астон Вилла» рассматривает возможность выкупа арендованного у «Барселоны» полузащитника Филиппе Коутинью, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, в данный момент руководство клуба довольно игрой 29-летнего бразильца, но хочет подождать до мая, чтобы принять окончательное решение. «Астон Вилла» может выкупить Коутинью за 40 миллионов евро.

Коутинью перешел в «Астон Виллу» на правах аренды в январе. На его счету 3 гола и 3 результативных передачи в 7 матчах за команду.