Гарри Кейн назвал Антонио Конте фантастическим тренером

Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн высказался по поводу главного тренера лондонцев Антонио Конте.

«Конте — невероятный тренер. Чувствую, что нахожусь в отличном месте. Он дал мне больше стрел для моего лука, помог раскрыться. Всегда стараюсь стать лучше. Сейчас я в хорошей форме. «Тоттенхэм» настроен играть в Лиге чемпионов», — цитирует Кейна журналист Фабрицио Романо.

Конте возглавил «Тоттенхэм» в начале ноября 2021 года. После 26 туров АПЛ клуб набрал 45 очков и расположился на 7-м месте в турнирной таблице.