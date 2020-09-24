«Астон Вилла» обыграла «Бристоль Сити» в Кубке лиги
23:05
В матче 1/16 финала Кубка английской лиги «Астон Вилла» на выезде обыграла «Бристоль Сити» (3:0).
В составе победителей забивали Анвар Эль-Гази, Бертран Траоре и Олли Утокинс. В 1/8 финала команда сыграет против «Стоук Сити».
Кубок английской лиги
1/16 финала
«Бристоль Сити» — «Астон Вилла» — 0:3 (0:2)
Голы: Эль-Гази, 11 (0:1). Траоре, 14 (0:2). Уоткинс, 73 (0:3).
«Астон Вилла»: Стир, Эль-Мохамади, Тэйлор, Гильбер, Хос, Лансбери (Хурихэйн, 78), Накамба, Рэмси, Траоре (Трезеге, 70), Эль-Гази, Дэвис (Уоткинс, 70).
Судья: Линингтон.
24 сентября. Бристоль. Стадион «Ashton Gate».