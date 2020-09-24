«Астон Вилла» обыграла «Бристоль Сити» в Кубке лиги

В матче 1/16 финала Кубка английской лиги «Астон Вилла» на выезде обыграла «Бристоль Сити» (3:0).

В составе победителей забивали Анвар Эль-Гази, Бертран Траоре и Олли Утокинс. В 1/8 финала команда сыграет против «Стоук Сити».

Кубок английской лиги

1/16 финала

«Бристоль Сити» — «Астон Вилла» — 0:3 (0:2)

Голы: Эль-Гази, 11 (0:1). Траоре, 14 (0:2). Уоткинс, 73 (0:3).

«Астон Вилла»: Стир, Эль-Мохамади, Тэйлор, Гильбер, Хос, Лансбери (Хурихэйн, 78), Накамба, Рэмси, Траоре (Трезеге, 70), Эль-Гази, Дэвис (Уоткинс, 70).

Судья: Линингтон.

24 сентября. Бристоль. Стадион «Ashton Gate».