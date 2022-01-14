«Астон Вилла» намерена подписать вратаря сборной Швеции Ульсена

«Астон Вилла» интересуется вратарем сборной Швеции Робином Ульсеном, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, «львы» уже согласовали условия контракта с 32-летним голкипером, выступающим за «Шеффилд Юнайтед» на правах аренды из «Ромы». «Астон Вилле» осталось лишь убедить «Шеффилд» досрочно расторгнуть арендный договор с римлянами. В случае если это произойдет, швед будет выступать за «виллианов» на правах аренды до конца сезона.

Aston Villa have an agreement on personal terms with Robin Olsen. Sheffield United have not decided yet whether to let him go or not. ? #AVFC



Olsen loan would eventually be terminated — and so he'd join Aston Villa on loan until end of the season. But it's not full agreed yet. — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 13, 2022

В сезоне-2021/22 Ульсен провел 11 матчей за «Шеффилд» и пропустил 17 мячей, отыграв 1 встречу на ноль.