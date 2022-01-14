«Астон Вилла» намерена подписать вратаря сборной Швеции Ульсена
«Астон Вилла» интересуется вратарем сборной Швеции Робином Ульсеном, сообщает журналист Фабрицио Романо.
По информации источника, «львы» уже согласовали условия контракта с 32-летним голкипером, выступающим за «Шеффилд Юнайтед» на правах аренды из «Ромы». «Астон Вилле» осталось лишь убедить «Шеффилд» досрочно расторгнуть арендный договор с римлянами. В случае если это произойдет, швед будет выступать за «виллианов» на правах аренды до конца сезона.
Aston Villa have an agreement on personal terms with Robin Olsen. Sheffield United have not decided yet whether to let him go or not. ? #AVFC— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 13, 2022
Olsen loan would eventually be terminated — and so he'd join Aston Villa on loan until end of the season. But it's not full agreed yet.
В сезоне-2021/22 Ульсен провел 11 матчей за «Шеффилд» и пропустил 17 мячей, отыграв 1 встречу на ноль.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ман. Сити
|21
|17
|2
|2
|53-13
|53
|
2
|Челси
|21
|12
|7
|2
|45-16
|43
|
3
|Ливерпуль
|20
|12
|6
|2
|52-18
|42
|
4
|Вест Хэм
|21
|11
|4
|6
|39-27
|37
|
5
|Арсенал
|20
|11
|2
|7
|33-25
|35
|
6
|Тоттенхэм
|18
|10
|3
|5
|23-20
|33
|
7
|МЮ
|19
|9
|4
|6
|30-27
|31
|
8
|Вулверхэмптон
|19
|8
|4
|7
|14-14
|28
|
9
|Брайтон
|19
|6
|9
|4
|20-20
|27
|
10
|Лестер
|18
|7
|4
|7
|31-33
|25
|
11
|Саутгемптон
|20
|5
|9
|6
|24-30
|24
|
12
|Брентфорд
|20
|6
|5
|9
|24-30
|23
|
13
|Кр. Пэлас
|20
|5
|8
|7
|29-30
|23
|
14
|Астон Вилла
|19
|7
|1
|11
|25-30
|22
|
15
|Эвертон
|18
|5
|4
|9
|23-32
|19
|
16
|Лидс
|19
|4
|7
|8
|21-37
|19
|
17
|Уотфорд
|18
|4
|1
|13
|22-36
|13
|
18
|Бернли
|17
|1
|8
|8
|16-27
|11
|
19
|Ньюкасл
|19
|1
|8
|10
|19-42
|11
|
20
|Норвич
|20
|2
|4
|14
|8-44
|10
|1.01
|15:30
|
Арсенал – Ман. Сити
|1 : 2
|1.01
|18:00
|
Уотфорд – Тоттенхэм
|0 : 1
|1.01
|20:30
|
Кр. Пэлас – Вест Хэм
|2 : 3
|2.01
|17:00
|
Брентфорд – Астон Вилла
|2 : 1
|2.01
|17:00
|
Лидс – Бернли
|3 : 1
|2.01
|17:00
|
Эвертон – Брайтон
|2 : 3
|2.01
|19:30
|
Челси – Ливерпуль
|2 : 2
|3.01
|20:30
|
МЮ – Вулверхэмптон
|0 : 1
|31.05
|00:00
|
Лестер – Норвич
|- : -
|31.05
|00:00
|
Саутгемптон – Ньюкасл
|- : -
|Г
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|16
|
|
Диогу Жота
Ливерпуль
|10
|
|
Джейми Варди
Лестер
|9
|П
|
|
Поль Погба
Манчестер Юнайтед
|7
|
|
Габриэл Жезус
Манчестер Сити
|6
|
|
Трент Александр-Арнолд
Ливерпуль
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Эмерик Ляпорт
Манчестер Сити
|17
|1
|5
|
|
Поль Погба
Манчестер Юнайтед
|9
|1
|4
|
|
Гранит Джака
Арсенал
|10
|1
|4