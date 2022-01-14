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Сегодня, 08:48

«Астон Вилла» намерена подписать вратаря сборной Швеции Ульсена

Иван Торопцев
Корреспондент

«Астон Вилла» интересуется вратарем сборной Швеции Робином Ульсеном, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, «львы» уже согласовали условия контракта с 32-летним голкипером, выступающим за «Шеффилд Юнайтед» на правах аренды из «Ромы». «Астон Вилле» осталось лишь убедить «Шеффилд» досрочно расторгнуть арендный договор с римлянами. В случае если это произойдет, швед будет выступать за «виллианов» на правах аренды до конца сезона.

В сезоне-2021/22 Ульсен провел 11 матчей за «Шеффилд» и пропустил 17 мячей, отыграв 1 встречу на ноль.

Футбол
ФК Астон Вилла
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 Ливерпуль 20 12 6 2 52-18 42
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 Вест Хэм 21 11 4 6 39-27 37
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 МЮ 19 9 4 6 30-27 31
8
 Вулверхэмптон 19 8 4 7 14-14 28
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 Брайтон 19 6 9 4 20-20 27
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 Астон Вилла 19 7 1 11 25-30 22
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 Лидс 19 4 7 8 21-37 19
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 Бернли 17 1 8 8 16-27 11
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 Ньюкасл 19 1 8 10 19-42 11
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 Норвич 20 2 4 14 8-44 10
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Арсенал – Ман. Сити
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Уотфорд – Тоттенхэм
 0 : 1
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 2 : 3
2.01 17:00
Брентфорд – Астон Вилла
 2 : 1
2.01 17:00
Лидс – Бернли
 3 : 1
2.01 17:00
Эвертон – Брайтон
 2 : 3
2.01 19:30
Челси – Ливерпуль
 2 : 2
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Саутгемптон – Ньюкасл
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Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 16
Диогу Жота

Диогу Жота

Ливерпуль

 10
Джейми Варди

Джейми Варди

Лестер

 9
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Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

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Габриэл Жезус

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Манчестер Сити

 6
Трент Александр-Арнолд

Трент Александр-Арнолд

Ливерпуль

 6
И К Ж
Эмерик Ляпорт

Эмерик Ляпорт

Манчестер Сити

 17 1 5
Поль Погба

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Манчестер Юнайтед

 9 1 4
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