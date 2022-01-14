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Сегодня, 11:15

Динь заявил, что перешел в «Астон Виллу» из-за Джеррарда

Иван Торопцев
Корреспондент

Новичок «Астон Виллы» Люка Динь заявил, что перешел в команду ради того, чтобы поработать с главным тренером бирмингемцев Стивеном Джеррардом.

«Джеррард стал главным фактором, повлиявшим на переход. Я пришел в «Астон Виллу» из-за тренера. У нас была очень хорошая встреча, плюс мы еще пару раз общались в этом месяце. Я чувствую желание Джеррарда побеждать, ставить атакующий футбол, нацеленный на владение мячом. Я понимаю, что это то, чего мне хочется, и хочу доказать это болельщикам», — приводит официальный сайт «виллианов» слова Диня.

«Астон Вилла» объявила о подписании 28-летнего Диня вчера, 13 января. Француз будет выступать за команду под 27-м номером.

Источник: https://www.avfc.co.uk/news/2022/january/13/Digne--I-wanted-to-be-part-of-exciting-Villa-project/
Люка Динь
Стивен Джеррард
Футбол
ФК Астон Вилла
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 Челси 21 12 7 2 45-16 43
3
 Ливерпуль 20 12 6 2 52-18 42
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 Вест Хэм 21 11 4 6 39-27 37
5
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 МЮ 19 9 4 6 30-27 31
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 Вулверхэмптон 19 8 4 7 14-14 28
9
 Брайтон 19 6 9 4 20-20 27
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 Уотфорд 18 4 1 13 22-36 13
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 Ньюкасл 19 1 8 10 19-42 11
20
 Норвич 20 2 4 14 8-44 10
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1.01 15:30
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1.01 18:00
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2.01 17:00
Брентфорд – Астон Вилла
 2 : 1
2.01 17:00
Лидс – Бернли
 3 : 1
2.01 17:00
Эвертон – Брайтон
 2 : 3
2.01 19:30
Челси – Ливерпуль
 2 : 2
3.01 20:30
МЮ – Вулверхэмптон
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Лестер – Норвич
 - : -
31.05 00:00
Саутгемптон – Ньюкасл
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Ливерпуль

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Диогу Жота

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Ливерпуль

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Джейми Варди

Лестер

 9
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Габриэл Жезус

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Манчестер Сити

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Трент Александр-Арнолд

Трент Александр-Арнолд

Ливерпуль

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И К Ж
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Эмерик Ляпорт

Манчестер Сити

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