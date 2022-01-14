Динь заявил, что перешел в «Астон Виллу» из-за Джеррарда

Новичок «Астон Виллы» Люка Динь заявил, что перешел в команду ради того, чтобы поработать с главным тренером бирмингемцев Стивеном Джеррардом.

«Джеррард стал главным фактором, повлиявшим на переход. Я пришел в «Астон Виллу» из-за тренера. У нас была очень хорошая встреча, плюс мы еще пару раз общались в этом месяце. Я чувствую желание Джеррарда побеждать, ставить атакующий футбол, нацеленный на владение мячом. Я понимаю, что это то, чего мне хочется, и хочу доказать это болельщикам», — приводит официальный сайт «виллианов» слова Диня.

«Астон Вилла» объявила о подписании 28-летнего Диня вчера, 13 января. Француз будет выступать за команду под 27-м номером.