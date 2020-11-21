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«Брайтон» на выезде обыграл «Астон Виллу»

19:56
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«Астон Вилла» уступила «Брайтону» (1:2) в матче девятого тура чемпионата Англии.

В составе хозяев забил Эзри Конса. У гостей отличились Дэнни Уэлбек и Солли Марч. В концовке у «Брайтона» был удален Тарик Лемпти.

«Брайтон» набрал девять очков и занимает 16-е место. У «Астон Виллы» 15 очков и шестая позиция. В следующем туре «Брайтон» примет «Ливерпуль», а «Вилла» на выезде сыграет с «Вест Хэмом».

Чемпионат Англии. Премьер-лига

9-й тур

«Астон Вилла» — «Брайтон» — 1:2 (0:1)

Голы: Уэлбек, 12 (0:1). Конса, 47 (1:1). Марч, 56 (1:2).

«Астон Вилла»: Мартинес, Таргетт, Мингс, Кэш, Конса, Баркли (Траоре, 5. Эль-Гази, 74), Грилиш, Макгинн, Дуглас Луис (Хурихэйн, 75), Трезеге, Уоткинс.

«Брайтон»: Райан, Данк, Уэбстер, Уайт, Лемпти, Гросс (Молумби, 90+6), Лаллана (Фелтман, 46), Марч, Биссума, Уэлбек, Мопей (Берн, 80).

Предупреждения: Таргетт, 44. Биссума, 69. Лемпти, 88. Грилиш, 90+1.

Удаление: Лемпти, 90+1.

Судья: Оливер.

21 ноября. Бирмингем. Стадион «Вилла Парк».

Астон Вилла — Брайтон & Хоув

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