Аспиликуэта прокомментировал достижение отметки в 500 матчей за «Челси»

Защитник и капитан «Челси» Сесар Аспиликуэта прокомментировал 500-й сыгранный матч за клуб. Он принял участие в игре с «Ливерпулем» (0:0) в 21-м туре АПЛ.

«Я горжусь и польщен тем, что провел 500 игр за «Челси». Я никогда не обращал внимания на индивидуальные достижения, поскольку команда есть и всегда будет той силой, которая гонит меня вперед. Однако для меня это привилегия быть частью избранным в группу легенд», — написал Аспиликуэта в своем Twitter-аккаунте.

33-летний футболист стал игроком «Челси» летом 2012 года. В составе команды он два раза выигрывал чемпионат Англии и Лигу Европы, по разу Кубок страны, Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА.