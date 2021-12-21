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Клубы АПЛ опасаются, что после 28 декабря матчи будут проходить без зрителей

23:40

Руководители клубов АПЛ опасаются, что после 28 декабря матчи будут проходить без зрителей, сообщает The Telegraph.

По информации источника, в клубах АПЛ сомневаются, что зрителям будет позволено присутствовать на встречах, несмотря на заявления властей о том, что достаточных оснований для введения радикальных ограничений нет.

Отмечается, что закрытия трибун опасаются во всех лигах Англии.

Напомним, что на прошлой неделе в АПЛ было выявлено 90 положительных тестов на коронавирус, что является антирекордом.

Дополнительная информация:

https://www.telegraph.co.uk/football/2021/12/21/boxing-day-football-will-covid-superspreader-says-public-health/?utm_content=football&utm_medium=Social&utm_campaign=Echobox&utm_source=Twitter#Echobox=1640117345

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Карен Саркисян все материалы автора

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