Клубы АПЛ опасаются, что после 28 декабря матчи будут проходить без зрителей

Руководители клубов АПЛ опасаются, что после 28 декабря матчи будут проходить без зрителей, сообщает The Telegraph.

По информации источника, в клубах АПЛ сомневаются, что зрителям будет позволено присутствовать на встречах, несмотря на заявления властей о том, что достаточных оснований для введения радикальных ограничений нет.

Отмечается, что закрытия трибун опасаются во всех лигах Англии.

Напомним, что на прошлой неделе в АПЛ было выявлено 90 положительных тестов на коронавирус, что является антирекордом.