Кавани рассказал о том, почему у него длинные волосы
Форвард «Манчестер Юнайтед» Эдинсон Кавани рассказал, почему на протяжении 20 лет придерживается одного и того же стиля.
«До 15 лет у меня были короткие волосы. Я начал их отращивать, когда я решил поехать в Монтевидео, столицу Уругвая, играть в футбол. Тогда я и начал отращивать волосы, вплоть до сегодняшнего дня.
Думаю, это связано с тем, что, когда я был ребенком, мама всегда стригла мне волосы, даже под машинку, чтобы у меня не было вшей. Думаю, она не хотела бы их доставать из волос, потому она просто брила мне голову!» — цитирует Кавани пресс-служба «Манчестер Юнайтед».
Нападающий играет в «МЮ» с 2020 года. Его контракт с командой рассчитан до лета 2022 года. Портал Transfermarkt оценивает Кавани в 6 миллионов евро.
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