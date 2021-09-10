Кавани рассказал о том, почему у него длинные волосы

Форвард «Манчестер Юнайтед» Эдинсон Кавани рассказал, почему на протяжении 20 лет придерживается одного и того же стиля.

«До 15 лет у меня были короткие волосы. Я начал их отращивать, когда я решил поехать в Монтевидео, столицу Уругвая, играть в футбол. Тогда я и начал отращивать волосы, вплоть до сегодняшнего дня.

Думаю, это связано с тем, что, когда я был ребенком, мама всегда стригла мне волосы, даже под машинку, чтобы у меня не было вшей. Думаю, она не хотела бы их доставать из волос, потому она просто брила мне голову!» — цитирует Кавани пресс-служба «Манчестер Юнайтед».