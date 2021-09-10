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Кавани рассказал о том, почему у него длинные волосы

10:24
Эдинсон Кавани. Фото Reuters
Эдинсон Кавани. Фото Reuters
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Форвард «Манчестер Юнайтед» Эдинсон Кавани рассказал, почему на протяжении 20 лет придерживается одного и того же стиля.

«До 15 лет у меня были короткие волосы. Я начал их отращивать, когда я решил поехать в Монтевидео, столицу Уругвая, играть в футбол. Тогда я и начал отращивать волосы, вплоть до сегодняшнего дня.

Думаю, это связано с тем, что, когда я был ребенком, мама всегда стригла мне волосы, даже под машинку, чтобы у меня не было вшей. Думаю, она не хотела бы их доставать из волос, потому она просто брила мне голову!» — цитирует Кавани пресс-служба «Манчестер Юнайтед».

Нападающий играет в «МЮ» с 2020 года. Его контракт с командой рассчитан до лета 2022 года. Портал Transfermarkt оценивает Кавани в 6 миллионов евро.

Дополнительная информация:

https://www.manutd.com/

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Виктория Кравченко все материалы автора

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