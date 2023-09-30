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Сегодня, 20:51

Тренер «Арсенала» Артета заявил, что проявленное доверие команды к Хаверцу для него важнее победы над «Борнмутом»

Алина Савинова
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Главный тренер «Арсенала» Микель Артета остался доволен тем, что команда позволила пробить пенальти полузащитнику Каю Хаверцу в матче 7-го тура АПЛ с «Борнмутом» (4:0).

«Были моменты, когда мы доминировали в игре и навязывали свою игру, создавая большие проблемы для «Борнмута». Еще одна вещь, которая порадовала, помимо победы, — это человеческий фактор. Сегодня они были настоящей командой, которая решила дать возможность пробить пенальти своему товарищу, проявить сочувствие к такому игроку, как Кай, у которого остаются какие-то вопросы. Такой уровень доверия позволил нам выиграть игру. Как тренер, я больше горжусь этим, чем победой, потому что это именно то, что я пытаюсь построить — культуру и среду, в которой они будут поддерживать друг друга и наслаждаться тем, что мы делаем», — приводит пресс-служба клуба слова Артеты.

Хаверц реализовал пенальти на 53-й минуте встречи. Это его дебютный гол за «Арсенал» после перехода в лондонский клуб из «Челси».

«Арсенал» на данный момент занимает 3-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 17 очков. 8 октября «канониры» сыграют с «Манчестер Сити».

Источник: https://www.arsenal.com/news/arteta-thanks-supporters-kai-backing
Кай Хаверц
Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
Микель Артета
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 7 6 0 1 17-5 18
2
 Арсенал 7 5 2 0 15-6 17
3
 Ливерпуль 6 5 1 0 15-5 16
4
 Астон Вилла 7 5 0 2 18-11 15
5
 Брайтон 7 5 0 2 19-14 15
6
 Тоттенхэм 6 4 2 0 15-7 14
7
 Вест Хэм 7 4 1 2 13-10 13
8
 Ньюкасл 7 4 0 3 18-7 12
9
 Кр. Пэлас 7 3 2 2 7-7 11
10
 МЮ 7 3 0 4 7-11 9
11
 Фулхэм 6 2 2 2 5-10 8
12
 Нот. Форест 6 2 1 3 7-9 7
13
 Вулверхэмптон 7 2 1 4 8-13 7
14
 Брентфорд 6 1 3 2 9-9 6
15
 Челси 6 1 2 3 5-6 5
16
 Эвертон 7 1 1 5 6-12 4
17
 Лутон Таун 6 1 1 4 5-12 4
18
 Борнмут 7 0 3 4 5-15 3
19
 Бернли 6 0 1 5 4-15 1
20
 Шеффилд Юн. 7 0 1 6 5-19 1
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 0 : 4
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Эвертон – Лутон Таун
 1 : 2
30.09 17:00
МЮ – Кр. Пэлас
 0 : 1
30.09 17:00
Ньюкасл – Бернли
 2 : 0
30.09 17:00
Вест Хэм – Шеффилд Юн.
 2 : 0
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Ливерпуль

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