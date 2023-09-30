Ходжсон — первый тренер АПЛ с 5 матчами подряд без поражений в гостях у «МЮ»
Главный тренер «Кристал Пэласа» Рой Ходжсон не проигрывает «Манчестер Юнайтед» в гостях 5 матчей подряд.
30 сентября «МЮ» на своем поле уступил «Кристал Пэлас» (0:1) в 7-м туре АПЛ. Как сообщает Opta, Ходжсон стал первым тренером в истории лиги, который не потерпел поражений в 5 выездных матчах подряд против манкунианцев. У тренера 2 ничьих и 3 победы на «Олд Траффорд».
Ходжсон возглавляет «Кристал Пэлас» с марта 2023 года.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ман. Сити
|7
|6
|0
|1
|17-5
|18
|
2
|Тоттенхэм
|7
|5
|2
|0
|17-8
|17
|
3
|Арсенал
|7
|5
|2
|0
|15-6
|17
|
4
|Ливерпуль
|7
|5
|1
|1
|16-7
|16
|
5
|Астон Вилла
|7
|5
|0
|2
|18-11
|15
|
6
|Брайтон
|7
|5
|0
|2
|19-14
|15
|
7
|Вест Хэм
|7
|4
|1
|2
|13-10
|13
|
8
|Ньюкасл
|7
|4
|0
|3
|18-7
|12
|
9
|Кр. Пэлас
|7
|3
|2
|2
|7-7
|11
|
10
|МЮ
|7
|3
|0
|4
|7-11
|9
|
11
|Фулхэм
|6
|2
|2
|2
|5-10
|8
|
12
|Нот. Форест
|6
|2
|1
|3
|7-9
|7
|
13
|Вулверхэмптон
|7
|2
|1
|4
|8-13
|7
|
14
|Брентфорд
|6
|1
|3
|2
|9-9
|6
|
15
|Челси
|6
|1
|2
|3
|5-6
|5
|
16
|Эвертон
|7
|1
|1
|5
|6-12
|4
|
17
|Лутон Таун
|6
|1
|1
|4
|5-12
|4
|
18
|Борнмут
|7
|0
|3
|4
|5-15
|3
|
19
|Бернли
|6
|0
|1
|5
|4-15
|1
|
20
|Шеффилд Юн.
|7
|0
|1
|6
|5-19
|1
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
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6 тур
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8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|30.09
|14:30
|
Астон Вилла – Брайтон
|6 : 1
|30.09
|17:00
|
Борнмут – Арсенал
|0 : 4
|30.09
|17:00
|
Эвертон – Лутон Таун
|1 : 2
|30.09
|17:00
|
МЮ – Кр. Пэлас
|0 : 1
|30.09
|17:00
|
Ньюкасл – Бернли
|2 : 0
|30.09
|17:00
|
Вест Хэм – Шеффилд Юн.
|2 : 0
|30.09
|17:00
|
Вулверхэмптон – Ман. Сити
|2 : 1
|30.09
|19:30
|
Тоттенхэм – Ливерпуль
|2 : 1
|1.10
|16:00
|
Нот. Форест – Брентфорд
|- : -
|2.10
|22:00
|
Фулхэм – Челси
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|8
|
|
Сон Хын Мин
Тоттенхэм Хотспур
|6
|
|
Джаррод Боуэн
Вест Хэм Юнайтед
|5
|П
|
|
Джеймс Мэддисон
Тоттенхэм Хотспур
|4
|
|
Педру Нету
Вулверхэмптон
|4
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Алексис Макаллистер
Ливерпуль
|7
|1
|3
|
|
Родри
Манчестер Сити
|6
|1
|2
|
|
Виргил ван Дейк
Ливерпуль
|5
|1
|1
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