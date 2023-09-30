Ходжсон — первый тренер АПЛ с 5 матчами подряд без поражений в гостях у «МЮ»

Главный тренер «Кристал Пэласа» Рой Ходжсон не проигрывает «Манчестер Юнайтед» в гостях 5 матчей подряд.

30 сентября «МЮ» на своем поле уступил «Кристал Пэлас» (0:1) в 7-м туре АПЛ. Как сообщает Opta, Ходжсон стал первым тренером в истории лиги, который не потерпел поражений в 5 выездных матчах подряд против манкунианцев. У тренера 2 ничьих и 3 победы на «Олд Траффорд».

Ходжсон возглавляет «Кристал Пэлас» с марта 2023 года.