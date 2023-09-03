Артета — об адаптации Хаверца в «Арсенале»: «Когда я встретил свою жену, мне поначалу было трудно ее завоевать»
Главный тренер «Арсенала» Микель Артета ответил на вопрос об адаптации полузащитника лондонцев Кая Хаверца.
«Я сказал Хаверцу, что сначала все дается тяжело. Когда я встретил свою жену, поначалу было трудно ее завоевать. Это было тяжело, мне пришлось пытаться отправить ей сообщение, а потом идти дальше, дальше и дальше.
«И в конце она сказала: «Да, мы можем быть вместе...». Это прекрасно», — приводит слова Артеты журналист Фабрицио Романо.
24-летний немец перешел в «Арсенал» из «Челси» в летнее трансферное окно. По данным портала Transfermarkt, «канониры» заплатили за него 75 миллионов евро.
Хаверц провел за «Арсенал» 5 матчей, в которых не отметился результативными действиями.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ман. Сити
|4
|4
|0
|0
|11-2
|12
|
2
|Тоттенхэм
|4
|3
|1
|0
|11-4
|10
|
3
|Арсенал
|4
|3
|1
|0
|8-4
|10
|
4
|Вест Хэм
|4
|3
|1
|0
|9-4
|10
|
5
|Ливерпуль
|4
|3
|1
|0
|9-3
|10
|
6
|Брайтон
|4
|3
|0
|1
|12-6
|9
|
7
|Кр. Пэлас
|4
|2
|1
|1
|5-4
|7
|
8
|МЮ
|4
|2
|0
|2
|5-7
|6
|
9
|Астон Вилла
|4
|2
|0
|2
|8-9
|6
|
10
|Брентфорд
|4
|1
|3
|0
|8-5
|6
|
11
|Нот. Форест
|4
|2
|0
|2
|6-6
|6
|
12
|Фулхэм
|4
|1
|1
|2
|4-10
|4
|
13
|Челси
|4
|1
|1
|2
|5-5
|4
|
14
|Ньюкасл
|4
|1
|0
|3
|7-7
|3
|
15
|Вулверхэмптон
|4
|1
|0
|3
|4-8
|3
|
16
|Борнмут
|4
|0
|2
|2
|4-8
|2
|
17
|Эвертон
|4
|0
|1
|3
|2-8
|1
|
18
|Шеффилд Юн.
|4
|0
|1
|3
|4-7
|1
|
19
|Лутон Таун
|3
|0
|0
|3
|2-9
|0
|
20
|Бернли
|3
|0
|0
|3
|3-11
|0
|1.09
|22:00
|
Лутон Таун – Вест Хэм
|1 : 2
|2.09
|14:30
|
Шеффилд Юн. – Эвертон
|2 : 2
|2.09
|17:00
|
Брентфорд – Борнмут
|2 : 2
|2.09
|17:00
|
Бернли – Тоттенхэм
|2 : 5
|2.09
|17:00
|
Челси – Нот. Форест
|0 : 1
|2.09
|17:00
|
Ман. Сити – Фулхэм
|5 : 1
|2.09
|19:30
|
Брайтон – Ньюкасл
|3 : 1
|3.09
|16:00
|
Кр. Пэлас – Вулверхэмптон
|3 : 2
|3.09
|16:00
|
Ливерпуль – Астон Вилла
|3 : 0
|3.09
|18:30
|
Арсенал – МЮ
|3 : 1
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|6
|
|
Эван Фергюсон
Брайтон
|4
|
|
Брайан Мбеумо
Брентфорд
|4
|П
|
|
Джеймс Уорд-Проуз
Вест Хэм Юнайтед
|3
|
|
Каору Митома
Брайтон
|3
|
|
Педру Нету
Вулверхэмптон
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Алексис Макаллистер
Ливерпуль
|4
|1
|1
|
|
Анасс Зарури
Бернли
|1
|1
|0
|
|
Виргил ван Дейк
Ливерпуль
|3
|1
|0