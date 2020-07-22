Артета согласен с 10-м местом «Арсенала»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета после поражения от «Астон Виллы» в 37-м туре чемпионата Англии (0:1) отметил, что команде не хватило свежести. По его мнению, 10-е место его команды в турнирной таблице отражает положение дел.

— Поздравляем «Виллу», потому что на них оказывалось большое давление, и им удалось выиграть, а нам не хватало свежести, — цитирует BBC Артету. — Мы были в действительно хороши в некоторых моментах, но нам не удалось доставить мяч в штрафную. Эмоционально и физически это была очень трудная неделя, но я видел команду, которая хотела сражаться до конца. Я не разочарован отношением — я знаю, на каком мы уровне в некоторых моментах и где нам нужно прибавлять дальше.

«Арсенал» финиширует впервые вне первой шестерки АПЛ — это говорит о том, что отрыв не лжет. Мы должны сделать его все меньше и меньше. Я полностью поддерживаю руководство клуба. У меня есть 100-процентная уверенность — фанаты должны верить в то, что я говорю.