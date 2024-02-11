Артета рассказал, что думает об игре защитника Магальянса

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета поделился мнением об изменении роли защитника Габриэла Магальянса в команде.

«С ним многое произошло. Его роль в команде возросла. Его личная жизнь также сильно отличается от той, которая была у него раньше, это касается его семьи, языковых особенностей.

Магальянса может решать, как ему поступать, и я думаю, что он сделал правильный выбор, отдав приоритет саморазвитию», — цитирует Артету официальный сайт «Арсенала».