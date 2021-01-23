Артета прокомментировал вылет «Арсенала» от «Саутгемптона» в Кубке Англии

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал поражение от «Саутгемптона» (0:1) в матче 1/16 финала Кубка Англии.

«Очень жаль, что мы вылетели. В первом тайме у нас были проблемы, мы совершали невынужденные ошибки из-за высокого прессинга соперника. Во втором тайме у нас было два-три очень опасных момента, но этого не хватило. Игра была равна. В первом тайме «Саутгемптон» делал больше подборов, мы добавили в качестве игры во второй половине. Стали больше доминировать, но не воспользовались шансами», — цитирует BBC Артету.

«Арсенал» является действующим победителем Кубка Англии.