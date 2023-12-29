Артета: «Мы очень разочарованы, потому что игроки «Арсенала» приложили огромные усилия в матче с «Вест Хэмом»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал поражение от «Вест Хэма» (0:2) в матче 19-го тура чемпионата Англии.

«Хотим быть на вершине, и сегодня мы очень, очень разочарованы, так как много доминировали в игре. Сегодня разочаровывающий вечер. Нам нужно собраться с силами для важной игры против «Фулхэма». Первый гол? Технология, которая фиксирует выход мяч за пределы поля, недостаточно ясна. Мы доминировали в течение 100 минут. Думаю, что игроки приложили огромные усилия. Сейчас в раздевалке сложная ситуация, но у нас есть еще одна игра через 72 часа. Нам нужно совершенствоваться», — цитирует BBC Артету.

«Вест Хэм» одержал третью победу подряд и поднялся на 6-е место в турнирной таблице (33 очка). «Арсенал» идет вторым — 40 очков.