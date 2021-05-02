Артета прокомментировал победу «Арсенала» над «Ньюкаслом»
Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал победу над «Ньюкаслом» (2:0) в матче 34-го тура чемпионата Англии.
«Эта игра доказала, что мы по-прежнему внимательно относимся к АПЛ. Верим, что если будем набирать очки, то все еще может сложиться как надо.
Игроки показывали настоящее мастерство и полностью контролировали матч с самого начала. Нам пришлось освежить состав из-за большого числа матчей. Против «Вильярреала» пришлось очень нелегко, но команда все равно была предельно сосредоточенной на игре с «Ньюкаслом» и победила.
Мы контролировали ход матча и увеличивали темп, когда было нужно. Гол, забитый в начале, придал нам уверенности. Нам нужно постараться изо всех сил и закончить чемпионат как можно выше в таблице», - приводит слова Арететы BBC со ссылкой на Sky Sports.
В текущем сезоне «Арсенал» с 49 очками занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата Англии.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.bbc.com/sport/live/football/56835690?ns_mchannel=social&ns_source=twitter&ns_campaign=bbc_live&ns_linkname=608ec2eedcb43402eaf607d7%26%27Anything%20is%20possible%27%262021-05-02T15%3A19%3A54.722Z&ns_fee=0&pinned_post_locator=urn:asset:3355a072
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