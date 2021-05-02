Артета прокомментировал победу «Арсенала» над «Ньюкаслом»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал победу над «Ньюкаслом» (2:0) в матче 34-го тура чемпионата Англии.

«Эта игра доказала, что мы по-прежнему внимательно относимся к АПЛ. Верим, что если будем набирать очки, то все еще может сложиться как надо.

Игроки показывали настоящее мастерство и полностью контролировали матч с самого начала. Нам пришлось освежить состав из-за большого числа матчей. Против «Вильярреала» пришлось очень нелегко, но команда все равно была предельно сосредоточенной на игре с «Ньюкаслом» и победила.

Мы контролировали ход матча и увеличивали темп, когда было нужно. Гол, забитый в начале, придал нам уверенности. Нам нужно постараться изо всех сил и закончить чемпионат как можно выше в таблице», - приводит слова Арететы BBC со ссылкой на Sky Sports.

В текущем сезоне «Арсенал» с 49 очками занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата Англии.