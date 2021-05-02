Невилл - о протесте фанатов «Манчестер Юнайтед»: «Глейзеры хотели вернуть их доверие, но его никогда не было»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл высказался по поводу протеста фанатов перед матчем 34-го тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль».

«Сегодня мы увидели, как проявляется злость. Надеюсь, что завтра она будет направлена в сторону осуществления реформ и регулирования всех процессов.

Возможно, я наивен, но «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль» должны действовать как крестные отцы английского футбола. Проявлять сострадание, заниматься распределением своих богатств между всеми членами семьи, должны быть справедливыми. Но они продемонстрировали жадность, захотели сбежать со всеми деньгами, обречь семью на страдания. Эти клубы не должны так поступать. Извинений тут мало.

Глейзеры говорили, что хотят вернуть доверие фанатов, которого никогда не было. Они не слышали ни слова от них. Фанаты организовывали мирные протесты – это право каждого человека», – приводит слова Невилла Sky Sports.

Ранее фанаты «МЮ» устроили акцию протеста и прорвались на поле стадиона «Олд Траффорд». Они требуют отставки владельцев клуба — семьи Глейзеров.

Матч «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль», который должен был состояться 2 мая в 18:30 по московскому времени, отложен на неопределенное время.