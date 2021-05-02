Салах признался, что еще не обсуждал с «Ливерпулем» свое продление контракта
Форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах рассказал о том, что пока не говорил с клубом о продлении контракта.
«Никто со мной не говорил о продлении контракта, поэтому мне нечего сказать. Раньше я говорил, что хочу снова выиграть Премьер-лигу и Лигу чемпионов. Я просто стараюсь побеждать снова и снова. Выигрывать трофеи — часть нашей профессии», — цитирует Салаха Sky Sports.
В этом сезоне футболист провел 46 матчей во всех турнирах, забив 29 голов и сделав 4 результативные передачи. Контракт «Ливерпуля» с Салахом рассчитан до лета 2023 года.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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