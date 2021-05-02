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Салах признался, что еще не обсуждал с «Ливерпулем» свое продление контракта

18:41
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Форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах рассказал о том, что пока не говорил с клубом о продлении контракта.

«Никто со мной не говорил о продлении контракта, поэтому мне нечего сказать. Раньше я говорил, что хочу снова выиграть Премьер-лигу и Лигу чемпионов. Я просто стараюсь побеждать снова и снова. Выигрывать трофеи — часть нашей профессии», — цитирует Салаха Sky Sports.

В этом сезоне футболист провел 46 матчей во всех турнирах, забив 29 голов и сделав 4 результативные передачи. Контракт «Ливерпуля» с Салахом рассчитан до лета 2023 года.

Дополнительная информация:

https://www.skysports.com/

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