Артета — о победе над «Манчестер Сити»: «Вряд ли что-то может быть лучше, чем на «Уэмбли» обыграть лучшую команду мира»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал победу команды по пенальти в матче за Суперкубок Англии против «Манчестер Сити» (1:1, пен — 4:1).

«Невероятные ощущения. Вряд ли что-то может быть лучше, чем на «Уэмбли» обыграть лучшую команду мира, причем так, как это сделали мы. Это действительно воодушевляет.

Это здорово. Мы здесь именно за этим: выигрывать трофеи, вести клуб к успеху. Радостно видеть столько счастливых и гордых людей», — цитирует Артету Football.London.

«Канониры» сумели отыграться на 11-й добавленной минуте ко второму тайму. Мяч влетел в сетку ворот «Сити» с помощью рикошета после удара Леандро Троссарда.