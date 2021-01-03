Артета ожидает скорого возвращения Партея после травмы

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета сообщил, что полузащитник «канониров» Томас Партей должен в ближайшее время вернуться на поле.

«Нам не хватает Томаса. Он привносит в команду что-то необычное, у него большой талант. Он сыграл всего 5 матчей за нас, хотя был нашим ключевым трансфером. Мы ждем его. Нужно еще две-три тренировки, чтобы определиться по поводу его состояния. Он говорит, что чувствует себя хорошо», — приводит Goal слова Артеты.

Партей перешел в «Арсенал» из «Атлетико» за 50 миллионов евро в октябре 2020 года. В сезоне-2020/21 27-летний ганец провел за «канониров» 5 матчей и не отличился результативными действиями.