Артета назвал Уайта ключевым игроком «Арсенала»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался о продлении контракта с защитником Беном Уайтом.

В четверг, 14 марта, «канониры» объявили о том, что 26-летний игрок подписал с командой новое соглашение, рассчитанное до конца сезона-2027/28.

«Бен Уайт — ключевой игрок для нас, профессионал высшего класса с менталитетом победителя и один из тех парней, которые каждый день подают пример другим молодым футболистам. Мы все с нетерпением ждем продолжения работы с Беном в ближайшие годы», — цитирует Артету журналист Фабрицио Романо.

Уайт пополнил состав «Арсенала» в июле 2021 года. Сумма его трансфера из «Брайтона» составила 58,5 миллионов евро. Всего за клуб он провел 122 матча, забил 4 гола и отдал 9 результативных передач.