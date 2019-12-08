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Артета — главный кандидат на пост главного тренера «Арсенала»

09:56
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Помощник главного тренера «Манчестер Сити» Микель Артета является главным кандидатом на должность главного тренера «Арсенала», информирует The Telegraph. Однако пока лондонцы не определились, когда решать вопрос с назначением нового тренера. Поэтому клуб может подождать до конца сезона. На данный момент обязанности после увольнения Унаи Эмери исполняет Фредрик Юнгберг.

37-летний Микель Артета вошел в тренерский штаб «Манчестер Сити» после окончания футбольной карьеры в 2016 году. Главный тренер «горожан» Хосеп Гвардьола ранее заявлял, что видит именно в Артете следующего тренера «Сити».

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