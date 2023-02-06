«Арсенал» является главным претендентом на Милинковича-Савича из «Лацио»

«Арсенал» пока лидирует в гонке за полузащитником «Лацио» Сергеем Милинковичем-Савичем, сообщает Сorriere dello Sport.

Сам игрок тоже заинтересован в переходе, так как «канониры» уже проделали большую работу для его трансфера.

Контракт Милинковича-Савича с «Лацио» рассчитан до 2024 года, поэтому летом римляне могут отпустить футболиста. Ранее в полузащитнике также был заинтересован «Ювентус».

Сергей Милинкович-Савич выступает за «Лацио» с конца лета 2015 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 60 миллионов евро.