«Арсенал» разгромил «Чарльтон» в товарищеском матче на «Эмирейтс», Нкетиа сделал хет-трик

«Арсенал» продолжает подготовку к сезону, прерванному из-за пандемии коронавируса. «Пушкари» провели на «Эмирейтс» товарищеский матч против аутсайдера чемпионшипа «Чарльтона». Судили игру представители тренерских штабов обоих клубов.

«Арсенал» одержал крупную победу со счетом 6:0. Голами отметились Александр Ляказетт, Пьер-Эмерик Обамеянг, Джо Уиллок, а Эдвард Нкетиа сделал хет-трик.

Для «Арсенала» сезон возобновится 17 июня выездным матчем с «Манчестер Сити».