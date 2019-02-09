"Арсенал" победил "Хаддерсфилд", "Эвертон" уступил "Уотфорду"

"Арсенал" обыграл "Хаддерсфилд" в матче 26-го тура чемпионата Англии (2:1). Голами в составе "канониров" отметились нападающие Алекс Ивоби и Александр Ляказетт.

"Арсенал" занимает 6-е место в турнирной таблице, имея в активе 50 очков. "Хаддерсфилд" с 11 баллами располагается на последней строчке.

Чемпионат Англии

Премьер-лига

26-й тур

"Хаддерсфилд" - "Арсенал" - 1:2 (0:2)

Голы: Ивоби, 16 (0:1). Ляказетт, 44 (0:2). Колашинац, 90+3 - в свои ворота (1:2).

"Хаддерсфилд": Хамер, Йергенсен, Конголо (Дурм, 56), Шиндлер, Смит, Хогг, Панчеон (Депуатр, 67), Муй, Бакуна, Качунга (Грант, 83), Диакаби.

"Арсенал": Лено, Монреаль, Мустафи, Косьельни, Колашинац, Мхитарян (Суарес, 76), Мэйтланд-Найлс, Торрейра (Эль-Нени, 59), Гендузи, Ляказетт, Ивоби (Уиллок, 88).

Предупреждения: Шиндлер, 36. Конголо, 49. Мэйтланд-Найлс, 55. Диакаби, 90+3. Колашинац, 90+4.

Судья: Мосс.

09 февраля. Хаддерсфилд. Стадион "John Smith's Stadium".

В других матчах "Уотфорд" обыграл "Эвертон" (1:0), "Кардифф" победил "Саутгемптон", "Кристал Пэлас" и "Вест Хэм" сыграли вничью.

"Уотфорд" - "Эвертон" - 1:0 (0:0)

Гол: Грэй, 65.

"Уотфорд": Фостер, Мариаппа, Янмат, Каткарт, Холевас, Капуэ, Дукуре, Хьюз (Чалоба, 90), Сема (Грэй, 46), Дини, Деулофеу (Клеверли, 81).

"Эвертон": Пикфорд, Динь, Зума, Кин, Кенни, Сигурдссон (Калверт-Льюин, 75), Гей, Андре Гомеш (Уолкотт, 63), Дэйвис, Дженк, Ришарлисон (Бернард, 66).

Предупреждения: Дини, 70. Холевас, 83.

Судья: Проберт.

09 февраля. Уотфорд. Стадион "Vicarage Road".

"Саутгемптон" - "Кардифф Сити" - 1:2 (0:0)

Голы: Бамба, 69 (0:1). Стивенс, 90+1 (1:1). Зохоре, 90+3 (1:2).

"Саутгемптон": Маккарти, Бертранд, Вестергор (Остин, 72), Стивенс, Беднарек, Валери (Галлахер, 83), Ромеу, Уорд-Проуз, Хейбьерг, Лонг (Эль-Юнусси, 72), Редмонд.

"Кардифф Сити": Этеридж, Бамба, Пелтиер, Экуэле Манга, Беннетт, Гюннарссон (Бакуна, 62), Раллс, Патерсон, Артер, Рид (Зохоре, 62), Ньясс (Камараса, 83).

Предупреждения: Уорд-Проуз, 45+1. Гюннарссон, 61. Бамба, 70. Редмонд, 89. Зохоре, 90+4. Ромеу, 90+6.

Судья: Аткинсон.

09 февраля. Саутгемптон. Стадион "St Mary's Stadium".

"Кристал Пэлас" - "Вест Хэм Юнайтед" - 1:1 (0:1)

Голы: Нобл, 27 - с пенальти (0:1). Заа, 76 (1:1).

"Кристал Пэлас": Гуаита, М.Сако, Келли, ван Анхолт, Шлупп, Ван-Биссака, Макартур (Майер, 79), Миливоевич, Бентеке (Батшуайи, 61), Таунсенд, Заа.

"Вест Хэм Юнайтед": Фабяньски, Огбонна, Фредерикс (Сабалета, 84), Крессуэлл, Диоп, Райс, Нобл, Эрнандес (Арнаутович, 68), Снодграсс, Антонио (Обианг, 73), Фелипе Андерсон.

Предупреждения: Ван-Биссака, 35. Миливоевич, 44. Макартур, 45+1.

Судья: Поусон.

09 февраля. Лондон. Стадион "Selhurst Park".

Все о чемпионате Англии - здесь