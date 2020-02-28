«Арсенал» планирует активировать опцию выкупа полузащитника «Атлетико» Партея

«Арсенал» намерен выкупить полузащитника «Атлетико» Томаса Партея, сообщает Goal.com.

По информации издания, главный тренер «канониров» Микель Артета обозначил, что 26-летний ганец — цель номер один для клуба в летнее трансферное окно. Сумма отступных за Партея составляет 42 миллиона фунтов. Отмечается, что сам футболист желает остаться в «Атлетико» и хочет подписать с клубом новый контракт, в котором будет прописана более внушительная сумма отступных.

26-летний Партей — выпускник академии «Атлетико», он провел за мадридскую команду 33 матча в сезоне-2019/20, на его счету 3 гола и 1 результативная передача. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость ганца в 45 миллионов фунтов.