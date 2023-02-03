«Арсенал» объявил о продлении контракта с Мартинелли до 2027 года

Форвард «Арсенала» Габриел Мартинелли продлил контракт, сообщается на официальном сайте клуба.

Новое соглашение с 21-летним бразильцем рассчитано до лета 2027 года.

Мартинелли выступает за «Арсенал» с 2019 года. В текущем сезоне он провел 27 матчей за «канониров», забил семь голов и отдал три результативные передачи.