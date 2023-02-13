«Арсенал» нацелился на полузащитника «Аякса» Альвареса

Полузащитник «Аякса» Эдсон Альварес может продолжить карьеру в «Арсенале», сообщает Calciomercato.

По информации источника, руководство клуба очень заинтересовано в услугах талантливого мексиканца и планирует сделать предложение летом.

25-летний хавбек выступает за «Аякс» с лета 2019 года. Его действующее соглашение рассчитано до июня 2025 года.

В текущем сезоне Альварес сыграл за нидерландскую команду 27 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Стоимость игрока по данным портала Transfermarkt оценивается в 35 миллионов евро.