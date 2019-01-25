"Арсенал" - "МЮ": составы команд. Де Хеа не попал в заявку

Стали известны составы "Манчестер Юнайтед" и "Арсенала" на матч 1/16 финала Кубка Англии. Основной голкипер "МЮ" Давид де Хеа не попал в заявку на игру.

"МЮ": Ромеро - Янг, Линделеф, Байи, Шоу - Эррера, Матич, Погба - Лингард, Лукаку, Алексис Санчес.

Запасные - Грант, Далот, Джоунс, Фред, Мата, Марсьяль, Рэшфорд.

"Арсенал": Чех - Мэйтланд-Найлз, Папастатопулос, Косьельни, Колашинац - Торрейра, Джака, Ивоби, Рэмзи - Обамеянг, Ляказетт.

Запасные - Лено, Мустафи, Монреаль, Лихтштайнер, Эль-Ненни, Гендоузи, Езил.

"Арсенал" - "Манчестер Юнайтед": Кубок Англии по футболу, 1/16 финала, 25 января 2019, онлайн-трансляция матча, начало - в 22.55 (время московское)