«Манчестер Сити» готовит новый контракт для Зинченко
«Манчестер Сити» хочет продлить контракт с защитником Александром Зинченко, сообщает 4 марта Claret and Hugh.
По данным источника, к футболисту проявляет интерес «Вест Хэм». Главному тренеру «молотобойцев» Дэвиду Мойесу понравилась игра футболиста в очном матче этих команд, в котором «Сити» победил 2:1. «Ман Сити» оценивает его в 40 миллионов фунтов.
Главный тренер «горожан» Хосеп Гвардьола предпочел бы расстаться не с Зинченко, а с другим левым защитником Бенжаменом Менди. Украинцу же готовы предложить новый пятилетний контракт с зарплатой в 90 тысяч фунтов в неделю. Сейчас он зарабатывает за неделю 20 тысяч.
В текущем сезоне 24-летний игрок провел 18 матчей за «Сити» во всех турнирах.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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