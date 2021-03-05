«Манчестер Сити» готовит новый контракт для Зинченко

«Манчестер Сити» хочет продлить контракт с защитником Александром Зинченко, сообщает 4 марта Claret and Hugh.

По данным источника, к футболисту проявляет интерес «Вест Хэм». Главному тренеру «молотобойцев» Дэвиду Мойесу понравилась игра футболиста в очном матче этих команд, в котором «Сити» победил 2:1. «Ман Сити» оценивает его в 40 миллионов фунтов.

Главный тренер «горожан» Хосеп Гвардьола предпочел бы расстаться не с Зинченко, а с другим левым защитником Бенжаменом Менди. Украинцу же готовы предложить новый пятилетний контракт с зарплатой в 90 тысяч фунтов в неделю. Сейчас он зарабатывает за неделю 20 тысяч.

В текущем сезоне 24-летний игрок провел 18 матчей за «Сити» во всех турнирах.