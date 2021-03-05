Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Англия

«Манчестер Сити» готовит новый контракт для Зинченко

20:55
Теги:

«Манчестер Сити» хочет продлить контракт с защитником Александром Зинченко, сообщает 4 марта Claret and Hugh.

По данным источника, к футболисту проявляет интерес «Вест Хэм». Главному тренеру «молотобойцев» Дэвиду Мойесу понравилась игра футболиста в очном матче этих команд, в котором «Сити» победил 2:1. «Ман Сити» оценивает его в 40 миллионов фунтов.

Главный тренер «горожан» Хосеп Гвардьола предпочел бы расстаться не с Зинченко, а с другим левым защитником Бенжаменом Менди. Украинцу же готовы предложить новый пятилетний контракт с зарплатой в 90 тысяч фунтов в неделю. Сейчас он зарабатывает за неделю 20 тысяч.

В текущем сезоне 24-летний игрок провел 18 матчей за «Сити» во всех турнирах.

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир