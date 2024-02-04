«Челси» уступил «Вулверхэмптону» в домашнем матче, форвард «волков» Кунья оформил хет-трик

«Челси» дома потерпел поражение от «Вулверхэмптона» в матче 23-го тура АПЛ — 2:4.

Счет на 19-й минуте игры открыл полузащитник команды из Фулема Коул Палмер. Затем форвард гостей Матеус Кунья оформил хет-трик (22-я, 43-я и 63-я минуты). Тьяго Силва отыграл один мяч в концовке основного времени.

«Вулверхэмптон» и «Челси» поменялись местами в турнирной таблице чемпионата Англии — «волки» набрали 32 очка поднялись на 10-ю строчку, а синие (31 очко) опустились на 11-ю позицию.

В другом матче дня «Борнмут» и «Ноттингем» сыграли вничью — 1:1.