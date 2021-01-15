«Арсенал» не сумел обыграл «Кристал Пэлас»

«Арсенал» и «Кристал Пэлас» сыграли вничью (0:0) в матче 18-го тура чемпионата Англии.

«Канониры» набрал 24 очка и занимают 11-е место. У «Пэлас» 23 очка и 13-я позиция.

Чемпионат Англии. Премьер-лига

16-й тур

«Арсенал» — «Кристал Пэлас» — 0:0

«Арсенал»: Лено, Давид Луиз, Бельерин, Мэйтланд-Найлс (Пепе, 65), Холдинг, Джака, Себальос (Партей, 69), Смит-Роу, Сака, Ляказетт (Нкетиа, 81), Обамеянг.

«Кристал Пэлас»: Гуаита, Томкинс, Уорд, Митчелл, Макартур, Куяте, Миливоевич (Маккарти, 89), Эзе, Бентеке (Айю, 81), Таунсенд, Заа.

Предупреждения: Томкинс, 42. Давид Луиз, 67.

Судья: Марринер.

14 января. Лондон. Стадион «Эмирейтс».