Артета рассказал о факторе Арсена Венгера, когда принимал приглашение возглавить «Арсенал»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета вспомнил о факторе Арсена Венгера, когда принимал приглашение лондонского клуба возглавить команду.

«Я думал об этом, когда принимал предложение, но это не так много значило по сравнению возможностью, которую я увидел, чтобы присоединиться к этому клубу и попытаться сделать то, что мы все хотели сделать.

Я хотел вернуть «Арсенлу» тот самый высокий уровень, который был у команды с Арсеном. Очевидно, что это желание было намного больше, чем опасения по поводу неудачи», — цитирует Артету Football London.

«Арсенал» занимает 5-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 57 очков. Арсен Венгер тренировал «Арсенал» с 1996 по 2018 годы.