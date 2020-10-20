«Арсенал» исключил Езила из заявки на матчи АПЛ и Лиги Европы
18:19
Полузащитник «Арсенала» Месут Езил исключен из заявки команды на сезон в премьер-лиге и Лиге Европы, сообщает Goal.com.
По данным источника, клуб планирует избавиться от 31-летнего немца в ближайшее трансферное окно. «Канонирам» очень тяжело выплачивать зарплату футболиста, которая составляет 453 тысячи долларов в неделю. Контакт полузащитника с клубом рассчитан до следующего лета.
Езил в последний сезон выходил на поле в марте 2020 года.
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