«Арсенал» исключил Езила из заявки на матчи АПЛ и Лиги Европы

Полузащитник «Арсенала» Месут Езил исключен из заявки команды на сезон в премьер-лиге и Лиге Европы, сообщает Goal.com.

По данным источника, клуб планирует избавиться от 31-летнего немца в ближайшее трансферное окно. «Канонирам» очень тяжело выплачивать зарплату футболиста, которая составляет 453 тысячи долларов в неделю. Контакт полузащитника с клубом рассчитан до следующего лета.

Езил в последний сезон выходил на поле в марте 2020 года.