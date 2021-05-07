«Челси» готов продлить контракт с Канте

Лондонский «Челси» планирует предложить новый контракт полузащитнику Нголо Канте, сообщил в своем Twitter журналист Николо Скира.

Not only Jorginho #Chelsea are ready to open talks with N'Golo #Kant? (his contract expires in 2023) to extend his contract. The french midfielder is satisfied at London and he wants to stay. #transfers #CFC — Nicol? Schira (@NicoSchira) May 6, 2021

По данным источника, сам футболист также хочет остаться в команде и готов к продлению соглашения. Нынешний контракт 30-летнего француза рассчитан до зимы 2023 года.

В составе «Челси» игрок выступает с лета 2016 года, куда перешел из «Лестера» за 32 миллиона евро. В этом сезоне хавбек провел 28 матчей в АПЛ, сделав 2 результативные передачи. 29 мая «Челси» сыграет с «Манчестер Сити» в финале Лиги чемпионов.