«Лидс» пожизненно запретил болельщику посещать матчи после толчка наставника «Ньюкасла» Хау

«Лидс» пожизненно запретил посещать матчи клуба болельщику, который толкнул главного тренера «Ньюкасла» Эдди Хау во время матча 36-го тура АПЛ. Игра завершилась ничьей 2:2.

Эпизод произошел на 90+3-й минуте матча, когда мужчина выбежал в техническую зону, схватил Хау за руку, что-то сказал ему, а затем толкнул. После этого болельщик был сразу выведен за пределы поля.

«Ньюкасл» занимает 3-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 66 очков. «Лидс» располагается на 18-й строчке — 31 очко.