«Арсенал» хочет арендовать полузащитника «Ювентуса»

«Арсенал» хочет арендовать полузащитника «Ювентуса» Артура Мело. Стороны уже ведут переговоры, сообщает Daily Mail.

Клубы обсуждают аренду 25-летнего игрока с опцией или обязательством выкупа.

Зимой Артур уже мог оказаться в «Арсенале», однако лондонцы так и не согласовали с «Ювенусом» условия аренды с правом выкупа.

Артур провел за «Ювентус» в серии А 20 матчей и не отметился результативными действиями.