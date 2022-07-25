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«Арсенал» хочет арендовать полузащитника «Ювентуса»

Иван Шитик
Корреспондент
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«Арсенал» хочет арендовать полузащитника «Ювентуса» Артура Мело. Стороны уже ведут переговоры, сообщает Daily Mail.

Клубы обсуждают аренду 25-летнего игрока с опцией или обязательством выкупа.

Зимой Артур уже мог оказаться в «Арсенале», однако лондонцы так и не согласовали с «Ювенусом» условия аренды с правом выкупа.

Артур провел за «Ювентус» в серии А 20 матчей и не отметился результативными действиями.

Артур Энрике Рамос ди Оливейра Мело (Артур)
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Ювентус
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