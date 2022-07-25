В Англии ужесточили меры по борьбе с хулиганами на матчах АПЛ

Футбольная ассоциация Англии (FA), английская премьер-лига (АПЛ) и Английская футбольная лига (EFL) поддержали ужесточение мер по борьбе с неправомерным поведением болельщиков на стадионах, сообщает BBC.

С начала сезона-2022/23 клубы будут сообщать обо всех нарушителях в полицию. Судебное преследование может привести к появлению у нарушителей постоянной судимости, что может повлиять на их трудоустройство и образование и привести к тюремному заключению.

На территории стадионов будут более широко использоваться собаки-ищейки для поиска запрещенных предметов у болельщиков. Также будет вестись работа с платформами социальных сетей «для создания новых способов более быстрого удаления созданных болельщиками видеороликов о незаконном поведении на футбольных матчах.