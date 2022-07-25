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Сегодня, 18:02

В Англии ужесточили меры по борьбе с хулиганами на матчах АПЛ

Иван Шитик
Корреспондент
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Футбольная ассоциация Англии (FA), английская премьер-лига (АПЛ) и Английская футбольная лига (EFL) поддержали ужесточение мер по борьбе с неправомерным поведением болельщиков на стадионах, сообщает BBC.

С начала сезона-2022/23 клубы будут сообщать обо всех нарушителях в полицию. Судебное преследование может привести к появлению у нарушителей постоянной судимости, что может повлиять на их трудоустройство и образование и привести к тюремному заключению.

На территории стадионов будут более широко использоваться собаки-ищейки для поиска запрещенных предметов у болельщиков. Также будет вестись работа с платформами социальных сетей «для создания новых способов более быстрого удаления созданных болельщиками видеороликов о незаконном поведении на футбольных матчах.

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2
 Ливерпуль 0 0 0 0 0-0 0
3
 Челси 0 0 0 0 0-0 0
4
 Тоттенхэм 0 0 0 0 0-0 0
5
 Арсенал 0 0 0 0 0-0 0
6
 МЮ 0 0 0 0 0-0 0
7
 Вест Хэм 0 0 0 0 0-0 0
8
 Лестер 0 0 0 0 0-0 0
9
 Брайтон 0 0 0 0 0-0 0
10
 Вулверхэмптон 0 0 0 0 0-0 0
11
 Ньюкасл 0 0 0 0 0-0 0
12
 Кр. Пэлас 0 0 0 0 0-0 0
13
 Брентфорд 0 0 0 0 0-0 0
14
 Астон Вилла 0 0 0 0 0-0 0
15
 Саутгемптон 0 0 0 0 0-0 0
16
 Эвертон 0 0 0 0 0-0 0
17
 Лидс 0 0 0 0 0-0 0
18
 Фулхэм 0 0 0 0 0-0 0
19
 Борнмут 0 0 0 0 0-0 0
20
 Нот. Форест 0 0 0 0 0-0 0
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5.08 22:00
Кр. Пэлас – Арсенал
 - : -
6.08 14:30
Фулхэм – Ливерпуль
 - : -
6.08 17:00
Борнмут – Астон Вилла
 - : -
6.08 17:00
Лидс – Вулверхэмптон
 - : -
6.08 17:00
Ньюкасл – Нот. Форест
 - : -
6.08 17:00
Тоттенхэм – Саутгемптон
 - : -
6.08 19:30
Эвертон – Челси
 - : -
7.08 16:00
Лестер – Брентфорд
 - : -
7.08 16:00
МЮ – Брайтон
 - : -
7.08 18:30
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