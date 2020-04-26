«Арсенал» готов продать Обамеянга

«Арсенал» не убедил нападающего Пьера-Эмерика Обамеянга продлить контракт, сообщает Daily Express. «Канониры» оставят попытки и продадут форварда. Его действующее соглашение рассчитано до лета 2021 года.

«Интер» считается фаворитом в борьбе за 30-летнего габонца. Также в его приобретении заинтересованы «Барселона» и «Челси». Ранее сообщалось, что он недоволен своим положением в клубе.

На счету Обамеянга 20 голов и 1 результативная передача в 32 матчах за «Арсенал» в сезоне-2019/20. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость форварда в 56 миллионов евро.