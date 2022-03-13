«Арсенал» готов летом выкупить Коутиньо у «Барселоны»

«Арсеналу» проявляет интерес к полузащитника «Астон Виллы» Филиппе Коутиньо, сообщает Sport.es.

Kондонский клуб уже связывался с окружением бразильца, который выступает за бирмингемцев на правах аренды из «Барселоны». У «Виллы» есть право выкупа игрока за 40 миллионов евро.

Если бирмингемцы не выкупят Коутиньо, то в борьбу вступит «Арсенал». «Канониры» готовы заплатить требуемую сумму за трансфер Филиппе, а также намерены сохранить ему ту зарплату, что он получает в «Барселоне», и дать ему долгосрочный контракт.

В 8 матчах АПЛ после перехода в «Астон Виллу» вингер забил 4 гола и отдал 3 передачи.