«Арсенал» и «Бавария» интересуются нападающим «Лидса» Рафиньей

Нападающий «Лидса» Рафинья Диас входит в сферу интересов нескольких топ-клубов. На 25-летнего бразильца претендуют «Арсенал» и «Бавария», сообщает журналист Николо Скира.

Ранее интерес к игроку также обозначила испанская «Барселона».

Ранее Рафинья решил взять паузу в переговорном процессе со своим клубом касательно продления действующего контракта, истекающего летом 2024 года.

Портал Transfermarkt оценивает бразильского вингера в 40 миллионов евро. В текущем сезоне он провел 27 матчей во всех турнирах, в которых забил 9 голов и отдал 2 результативные передачи.