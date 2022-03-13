Мата может стать играющим тренером в «Юнайтед»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Хуан Мата ведет переговоры со своим клубом о роли играющего тренера, сообщает Daily Star.

Мата не сыграл ни минуты за «Юнайтед» в рамках АПЛ в этом сезоне, и ранее ожидалось, что «красные дьяволы» не будут продлевать истекающий в конце июня контракт.

Однако «Юнайтед» хочет сохранить Мату, учитывая «колоссальный опыт» 33-летнего испанца и «его популярность в раздевалке». Переговоры о новой сделке уже ведутся.

Также «дьяволы» хотят, чтобы Мата совмещал игровую роль с тренерской работой — Хуан как раз собирается приступить к соответствующим курсам для получения тренерской лицензии.

Мате будет предложено заниматься с молодежью из академии «Юнайтед».