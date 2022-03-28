«Арсенал», «Барселона» и «ПСЖ» претендуют на Рэшфорда

К нападающему Маркусу Рэшфорду из «Манчестер Юнайтед» проявляют интерес сразу несколько топ-клубов. В услугах игрока заинтересованы английский «Арсенал», испанская «Барселона» и французский «ПСЖ», сообщает Daily Mail.

Рэшфорд — воспитанник «Манчестер Юнайтед», в сезоне-2021/22 форвард забил 5 голов и отдал 2 результативных передачи в 24 матчах за команду. Ранее появилась информация о том, что 24-летний англичанин может покинуть клуб из-за недостатка игровой практики.

Его текущий контракт с «МЮ» истекает летом 2023 года, при этом у клуба есть опция продления еще на год. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 85 миллионов евро.